GUALDO TADINO- Bilancio molto positivo per la biblioteca comunale "Ruggero Guerrieri". Con l’avvio a febbraio scorso della nuova gestione, si sono registrati dati molto incoraggianti, per certi versi sorprendenti, con buone prospettive anche per il futuro, considerato che la sede è diventata sempre più un luogo vissuto. Le presenze nella sede sono state più di 2.000. Le dotazioni librarie sono state ampliate con nuovi acquisti e con generose donazioni: il patrimonio bibliografico è cresciuto in quantità e varietà. Sono stati organizzati vari eventi come il "Maggio dei Libri", vi sono state numerose presentazioni letterarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Ruggero Guerrieri’ va. Biblioteca in costante crescita