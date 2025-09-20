La rosicata pazzesca della Fratello su La7 | Fitch? Non vi allargate non è poi questa grande promozione…video

Incredibile da udirsi, incredibile “rosicata”. Ascoltate la rassegna stampa di La7 condotta da Flavia Fratello sulla promozione dell’Italia dell’agenzia di rating Fitch per credere. Un successo italiano l’innalzamnte del rating italiano? Macché, “he esagerazione- dice- non è tutta questa gran promozione. C’è chi si allarga un po’, si esagera”. La conduttrice prende di mira soprattutto il Giornale e Libero per sbeffeggiarne titolazione e articoli. Una sceneggiata clamorosa: è la prima volta che ascoltiamo prendere per i fondelli lo stile degli articoli in una rassegna stampa. La Fratello si lascia sfuggire un’occasione per tacere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

