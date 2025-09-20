La risposta di Amorim alla scomoda domanda sul Manchester United | Nemmeno il Papa ci riuscirebbe

Ruben Amorim spiega perché non cambierà modulo di gioco nonostante i risultati nel suo Manchester United stentino ad arrivare: "Nemmeno se me lo chiedesse il Papa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: risposta - amorim

Disperato, in cerca di una soluzione per la sua squadra. Così appare Ruben Amorim in panchina, lo sguardo perso tra mille domande e nessuna risposta. Il suo Manchester United è stato eliminato al secondo turno della Carabao Cup dal Grimsby Town, squa Vai su Facebook

La risposta di Amorim alla scomoda domanda sul Manchester United: Nemmeno il Papa ci riuscirebbe.

La risposta di Amorim alla scomoda domanda sul Manchester United: “Nemmeno il Papa ci riuscirebbe” - Amorim a tal proposito dà una risposta molto chiara sull'argomento mostrando anche una discreta personalità: "No, no, no. fanpage.it scrive

Re Carlo alle strette, la domanda scomoda e la risposta evasiva: «Ci costate mezzo miliardo di sterline l’anno» - Mentre il monarca stringeva mani e scambiava qualche parola d'affetto, un uomo tra la folla gli ha posto una domanda tagliente Un’apparizione pubblica pensata per celebrare la vicinanza alla gente si ... Secondo leggo.it