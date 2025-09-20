La risposta di Amorim alla scomoda domanda sul Manchester United | Nemmeno il Papa ci riuscirebbe

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruben Amorim spiega perché non cambierà modulo di gioco nonostante i risultati nel suo Manchester United stentino ad arrivare: "Nemmeno se me lo chiedesse il Papa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: risposta - amorim

La risposta di Amorim alla scomoda domanda sul Manchester United: Nemmeno il Papa ci riuscirebbe.

risposta amorim scomoda domandaLa risposta di Amorim alla scomoda domanda sul Manchester United: “Nemmeno il Papa ci riuscirebbe” - Amorim a tal proposito dà una risposta molto chiara sull'argomento mostrando anche una discreta personalità: "No, no, no. fanpage.it scrive

Re Carlo alle strette, la domanda scomoda e la risposta evasiva: «Ci costate mezzo miliardo di sterline l’anno» - Mentre il monarca stringeva mani e scambiava qualche parola d'affetto, un uomo tra la folla gli ha posto una domanda tagliente Un’apparizione pubblica pensata per celebrare la vicinanza alla gente si ... Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Risposta Amorim Scomoda Domanda