La ricetta di Federica Brignone è nel suo pensiero positivo
"All’inizio sognavo spesso l’incidente. Non ho mai rivisto le immagini, ma purtroppo ricordo tutto benissimo. Ultimamente, invece, ho cominciato a sognare di sciare”. La tigre che da sempre è nascosta dentro Federica Brignone sta per tornare fuori. Il maresciallo dei Carabinieri Brignone (“L’Arma è stata fondamentale all’inizio della mia carriera e ancora adesso mi sostiene”) però vuole fare le cose per bene, un passo alla volta. Un giorno è contenta perché è riuscita a scendere le scale senza dolori, un altro perché ha finalmente potuto indossare un paio di scarpe con i tacchi e quando poi ha potuto mettersi a pedalare sulla sua bici da downhill si è sentita rinascere: “Ho risentito il vento sulla faccia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Federica Brignone, chi è: età, altezza, famiglia, carriera. Dopo la Coppa del mondo generale e quella di discesa si aggiudica anche quella di gigante - Una grandissima Federica Brignone si aggiudica la terza coppa dell'anno, dopo la Coppa del mondo generale e quella di discesa l'azzurra vince anche quella di gigante, nella finale di Sun Valley dopo ... Lo riporta ilmattino.it
Brignone, le news sull'infortunio: "Milano-Cortina? Risposte solo quando metterò gli sci" - Dopo l'intervento di artroscopia al ginocchio sinistro fatto a fine luglio, la campionessa di sci alpino Federica Brignone è stata intervistata dal Corriere dello Sport, e ha parlato del suo percorso ... Da sport.sky.it