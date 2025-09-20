La ricetta di Federica Brignone è nel suo pensiero positivo 

"All’inizio sognavo spesso l’incidente. Non ho mai rivisto le immagini, ma purtroppo ricordo tutto benissimo. Ultimamente, invece, ho cominciato a sognare di sciare”. La tigre che da sempre è nascosta dentro Federica Brignone sta per tornare fuori. Il maresciallo dei Carabinieri Brignone (“L’Arma è stata fondamentale all’inizio della mia carriera e ancora adesso mi sostiene”) però vuole fare le cose per bene, un passo alla volta. Un giorno è contenta perché è riuscita a scendere le scale senza dolori, un altro perché ha finalmente potuto indossare un paio di scarpe con i tacchi e quando poi ha potuto mettersi a pedalare sulla sua bici da downhill si è sentita rinascere: “Ho risentito il vento sulla faccia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

