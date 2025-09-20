Nell’estate di quest’anno nella città termale si è svolto un incontro con il dottor Alfredo Orsingher sugli studi compiuti sullo zebrafish, un piccolo pesce d’acqua dolce originario dell’Asia che è diventato il modello animale più utilizzato negli studi di sviluppo e di funzione di geni, in tossicologia, oncologia e medicina rigenerativa. Va detto che in questo campo un ruolo fondamentale è stato quello del dottor Pier Mario Biava, "pioniere" di queste ricerche, già da oltre quarant’anni e che con i suoi studi ha realizzato importanti scoperte. Il dottor Biava infatti ha svolto importanti ricerche e studi nel campo dell’oncologia e delle malattie degenerative in genere, dedicandosi in particolare e fin dagli anni ’80 allo studio dei fattori di crescita e differenziazione delle cellule staminali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ricerca sullo zebrafish presentata in convegno. Biava padre della scoperta