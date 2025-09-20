anticipazioni sulla quarta stagione di “the lincoln lawyer”. La quarta stagione della serie televisiva “The Lincoln Lawyer” si avvicina, generando grande attesa tra gli appassionati. Le indiscrezioni riguardano principalmente il ritorno di alcuni personaggi chiave e lo sviluppo di trame che promettono colpi di scena e approfondimenti sui rapporti tra i protagonisti. Tra le novità più rilevanti, l’inserimento di nuovi titoli degli episodi e la conferma di alcune teorie riguardanti le relazioni sentimentali principali. titoli degli episodi e possibili significati. Per la stagione in arrivo sono stati resi noti otto dei dieci titoli previsti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La reunion tra mickey e maggie nella quarta stagione di the lincoln lawyer è garantita