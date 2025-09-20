La resistenza di Bergiola L’arte di Giuseppe Pezzica in dono per il futuro museo

Anche l’arte di Giuseppe Pezzica è stata protagonista a Bergiola Foscalina martedì, nel giorno della commemorazione del tragico eccidio, alla presenza della sindaca Serena Arrighi, dell’Anpi, di autorità civili, religiose e militari, in particolare di una cospicua rappresentanza della Guardia di Finanza. Una giornata in cui la comunità si è stretta nel segno della memoria, e le opere del professor Pezzica hanno restituito un senso profondo di resistenza viva. Il figlio Gianpaolo, che continua a portare avanti l’eredità artistica del padre, ha donato alcune tavole e xilografie dedicate proprio al drammatico evento e alla Resistenza apuana, temporaneamente esposte nella sede della Pubblica Assistenza, oggi gestita dalla Pro Loco Bergiola, in attesa di essere ospitate nella scuola che, alla fine del restauro, diverrà museo della memoria e centro culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

