Calciomercato Inter, prima di Lookman: storia nerazzurra delle punte nigeriane Nel vasto e variegato mondo del calcio, ci sono giocatori che vengono ricordati per i loro successi, altri per il loro stile di gioco e alcuni per la loro storia unica. Nwankwo Kanu rientra in quest’ultima categoria: un attaccante dal talento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La resilienza di un gigante: Nwankwo Kanu