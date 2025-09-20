Importanti investimenti per la viabilità della Valgerola. La Provincia di Sondrio nei giorni scorsi ha approvato il primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e transitabilità lungo la Provinciale SP7, candidata l’anno scorso a un finanziamento ministeriale. In un primo momento il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva accolto la richiesta, stanziando 5 milioni nel programma 2025-2029; successivamente la legge finanziaria di fine anno ha ridotto i fondi del 70% ma a luglio il ministero ha comunicato il quasi integrale ripristino delle risorse almeno per le annualità 2025-2028. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La provinciale della Valgerola. Primi lavori da 800mila euro