La provinciale della Valgerola Primi lavori da 800mila euro
Importanti investimenti per la viabilità della Valgerola. La Provincia di Sondrio nei giorni scorsi ha approvato il primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e transitabilità lungo la Provinciale SP7, candidata l’anno scorso a un finanziamento ministeriale. In un primo momento il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva accolto la richiesta, stanziando 5 milioni nel programma 2025-2029; successivamente la legge finanziaria di fine anno ha ridotto i fondi del 70% ma a luglio il ministero ha comunicato il quasi integrale ripristino delle risorse almeno per le annualità 2025-2028. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Più sicurezza in Valgerola: approvati i lavori lungo la strada Provinciale 7
