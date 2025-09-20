La Promessa anticipazioni 21 settembre | Cruz minaccia Jana dopo le nozze con Manuel

Movieplayer.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: le parole della marchesa non oscurano la felicità degli sposi. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz promette a Jana che la odierà per il resto della sua vita. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana e Manuel coronano finalmente il loro sogno d'amore, superando ostacoli e la dura opposizione di Cruz. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 21 settembre cruz minaccia jana dopo le nozze con manuel

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 21 settembre: Cruz minaccia Jana dopo le nozze con Manuel

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

Anticipazioni La Promessa: Manuel organizza festa di fidanzamento con Jana dal 30 giugno al 6 luglio 2025

La Promessa Anticipazioni 21 settembre 2025: Misteri da svelare alla tenuta, Lope, Marcelo, Vera e Teresa alla riscossa!; La Promessa anticipazioni 21 settembre: Cruz minaccia Jana dopo le nozze con Manuel; La Promessa: anticipazioni domenica 21 settembre! La stanza segreta.

promessa anticipazioni 21 settembreLa Promessa anticipazioni 21 settembre: Cruz minaccia Jana dopo le nozze con Manuel - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: le parole della marchesa non oscurano la felicità degli sposi. Secondo movieplayer.it

promessa anticipazioni 21 settembreLa Promessa: anticipazioni domenica 21 settembre! La stanza segreta - Nella puntata di La Promessa, un gruppo cerca una chiave misteriosa in villa mentre una giovane coppia festeggia il matrimonio tra tensioni familiari. Da serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 21 Settembre