La presidentessa del Cio Coventry a Milano ma il ministero di Abodi smentisce Nessun contatto con il governo sui Giochi
Kirsty Coventry, la prima presidente donna del Cio, non usa giri di parole: "Non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del Governo o del ministero dello Sport, ma altri membri del Comitato esecutivo avranno un incontro la prossima settimana con gli esponenti del Governo: sarò felice di ascoltare quali saranno gli esiti di questi incontri. A ogni modo, le interlocuzioni sono state ottime in questa ultima settimana", ha detto ieri a Milano dopo la riunione del Comitato Esecutivo per i Giochi invernali dell’anno prossimo. In serata però dal ministero dello sport è trapelato che Abodi avrebbe avuto contatti col Cio negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: presidentessa - coventry
Milano-Cortina 2026, Coventry (CIO) “Lo sport unisce”. Sullo sfondo l’assenza del Governo; Fra 140 giorni Milano-Cortina, Coventry “Grande impegno Italia”; La rivoluzione di Coventry: Milano-Cortina sarà un modello.
La presidentessa del Cio Coventry a Milano, ma il ministero di Abodi smentisce. "Nessun contatto con il governo sui Giochi» - Kirsty Coventry, la prima presidente donna del Cio, non usa giri di parole: "Non ho incontrato personalmente alcun rappresentante ... Secondo msn.com
Kristy Coventry entusiasta per Milano-Cortina 2026 - Neve e ghiaccio non le spaventano, anzi: se non fosse stata una campionessa di nuoto, Kristy Coventry non esclude che avrebbe scelto uno sport invernale. Si legge su laprovinciadivarese.it