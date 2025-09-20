Kirsty Coventry, la prima presidente donna del Cio, non usa giri di parole: "Non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del Governo o del ministero dello Sport, ma altri membri del Comitato esecutivo avranno un incontro la prossima settimana con gli esponenti del Governo: sarò felice di ascoltare quali saranno gli esiti di questi incontri. A ogni modo, le interlocuzioni sono state ottime in questa ultima settimana", ha detto ieri a Milano dopo la riunione del Comitato Esecutivo per i Giochi invernali dell’anno prossimo. In serata però dal ministero dello sport è trapelato che Abodi avrebbe avuto contatti col Cio negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La presidentessa del Cio Coventry a Milano, ma il ministero di Abodi smentisce. "Nessun contatto con il governo sui Giochi»