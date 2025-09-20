La Presa di Porta Pia | il primo docufilm ha 120 anni

Il 20 settembre 1905 fu proiettato in pubblico a Roma il film di Filoteo Alberini, pioniere del cinema, davanti a un'immensa folla. Con i suoi 250 metri di pellicola per 10 minuti di girato era da record. Oggi solo 4 minuti sono sopravvissuti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ricordando il 20 settembre 1870. "La presa di Roma" il primo film storico italiano diretto da Filoteo Alberini - Stefano Stefanini NewTiscia – VITERBO  – La Breccia di Porta Pia a 155 anni dal 20 settembre 1870, e' stata raccontata e rievocata attraverso il primo film storico della cinematografia italiana, reali ...

