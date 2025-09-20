La Polonia ha fatto decollare stanotte i suoi jet durante gli attacchi russi sull' Ucraina

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull' Ucraina. "A causa dell'attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta conducendo attacchi sul territorio dell'Ucraina, l'aviazione polacca e alleata ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo", hanno affermato le forze armate del paese in una nota. Lo riporta Sky News Uk.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Polonia ha fatto decollare stanotte i suoi jet durante gli attacchi russi sull'Ucraina

