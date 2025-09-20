La Polonia fa decollare i suoi jet mentre la Russia attacca l' Ucraina Bloomberg | Per Putin l' escalation è la strada migliore Trump non agirà

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. «A causa dell’attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta conducendo attacchi sul territorio dell’Ucraina, l’aviazione polacca e alleata ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo», hanno affermato le forze armate del paese in una nota. Lo riporta Sky. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Polonia fa decollare i suoi jet mentre la Russia attacca l'Ucraina. Bloomberg: "Per Putin l'escalation è la strada migliore, Trump non agirà"

