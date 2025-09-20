La Polonia fa decollare i jet mentre Mosca attacca Kiev Bloomberg |  Per Putin Trump non agirà L' escalation è la strada migliore

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. Kellogg contraddice Trump: «I droni del 10 settembre sulla Polonia, un test russo sulla Nato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

