La Polonia fa decollare i jet mentre Mosca attacca Kiev Bloomberg | Per Putin Trump non agirà L' escalation è la strada migliore

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. Kellogg contraddice Trump: «I droni del 10 settembre sulla Polonia, un test russo sulla Nato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Polonia fa decollare i jet mentre Mosca attacca Kiev. Bloomberg: «Per Putin, Trump non agirà. L'escalation è la strada migliore»

