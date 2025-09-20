La polizia locale diventa più forte con altri 4 agenti

Il mese di settembre porta novità a Bovisio con nuove forze per la polizia locale. Ora nel comando di piazza Biraghi sono in servizio nove persone. Oltre al comandante Paolo Borgotti si contano tre ufficiali e cinque agenti. Con loro, inoltre, anche una figura amministrativa. Un ufficiale è entrato in servizio il 25 agosto e ha già avuto modo di farsi apprezzare sul campo. Tre agenti, invece, hanno iniziato la loro attività martedì 16 settembre. Hanno 25, 32 e 37 anni. Tutti e tre dovranno seguire il modulo di formazione obbligatoria della regione Lombardia. Al momento, dunque, non possono fare servizio in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

