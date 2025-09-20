La Polizia di prima mattina al parcheggio Machiavelli per lo sgombero liberata l' area dal degrado

20 set 2025

Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato contro il degrado nelle aree più sensibili della città. Era di qualche giorno fa la segnalazione di bivacchi, sporcizia e degrado diffuso al parcheggio sotterraneo Machiavelli, sabato mattina presto è entrata in azione la Polizia con un intervento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

