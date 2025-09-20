Milano, 20 settembre 2025 – “Anna Achmatova è una donna che sfida il potere e, nonostante le persecuzioni e le ingiustizie scrive e le sue poesie sopravvivono”. Così Silvia Colasanti, compositrice e autrice dell’opera “ Anna A.” ispirata alla vita della grande poetessa russa, che andrà in scena alla Scala dal 28 settembre al 2 dicembre. Il libretto è di Paolo Nori (tratto dal suo libro “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova“), la regia di Giulia Giammona. Anna Skyrleva dirige Solisti, Orchestra e Coro giovanile dell’Accademia della Scala. Elena Ghiaurov interpreta il personaggio di Achmatova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La poetessa che divenne un’opera: alla Scala la vita di Anna Achmatova