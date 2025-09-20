la poesia performativa dei mitilanti al groove per la tappa finale

Si trasforma ancora nell’arena della poesia performativa il Groove di Calata Paita che, stasera dalle 21, accoglie la finale di ‘Senti Che Muscoli SP!’, il torneo di poetry slam che ha scaldato l’estate spezzina con due serate gremite di pubblico, a luglio e agosto. Il poetry slam è una forma di competizione poetica nata negli Stati Uniti negli anni ’80, in cui i poeti si sfidano sul palco leggendo testi propri, spesso con grande energia performativa e con il coinvolgimento diretto del pubblico, che ne giudica le performance. Negli ultimi anni, questa pratica ha conosciuto una diffusione crescente anche in Italia, diventando uno dei format culturali più vivi e partecipati per la poesia contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

