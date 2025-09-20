La Pistoiese cala il tris con il Sasso Marconi | 3-0
PIstoia, 20 settembre 2025 – La Pistoiese disintegra, con il punteggio di 3-0, un modestissimo Sasso Marconi nella terza giornata del campionato di serie D, girone D. Una vittoria che consente alla formazione toscana di salire al comando della classifica con 7 punti, in attesa dell’impegno della Pro Sesto (che giocherà domani in casa della Trevigliese). Pistoiese senza l’acciaccato Biagi. Al 3’, arancioni subito in gol: è Maldonado a trasformare un calcio piazzato dai trenta metri: il tiro si insacca alla sinistra di Celeste. Al 14’ il rasoterra di Kharmoud dai 20 metri viene deviato dal portiere in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Pistoiese cala il tris. Gennari, Campagna e Rossi
