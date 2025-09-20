La paura della denuncia di istigazione all’odio rende umile Fedez | scuse a Sinner per averlo paragonato a Hitler
Arrivano le scuse di Fedez a Sinner per quel paragone con Hitler che gli era valsa una denuncia per istigazione all’odio. A dieci anni esatti dal suo primo concerto al Forum di Assago, il rapper di Rozzano torna su quel palco che considera il più importante della sua carriera. Ieri sera e oggi il palazzetto che in passato lo ha glorificato diventa il centro del suo mondo, con due date che intendono celebrare non solo il percorso artistico di Federico Lucia, ma anche la sua ostinata volontà di restare un protagonista, nel bene e nel male, del dibattito pubblico italiano. Seduti tra gli spalti ci sono la mamma di Fedez e i figli Leone e Vittoria, ai quali dedica ‘Prima di ogni cosa’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
