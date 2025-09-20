La partenza di Ironman 2025 a Cervia | il video

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 3000 atleti da tutto il mondo impegnati nella lunga distanza con 3,8 chilometri di nuoto, seguiti da 180 chilometri in bicicletta e, infine, dalla maratona di 42,2 chilometri. Video di Ilaria Bedeschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La partenza di Ironman 2025 a Cervia: il video

