La nuova stagione della Janus Fabriano parte da basi solide: chiarezza nei ruoli, realismo nelle scelte e tanta voglia di crescere. A guidare il gruppo sarà coach Luciano Nunzi, che fin dai primi giorni ha abbracciato con convinzione il progetto della società, fondato su sostenibilità, valorizzazione dei giovani e forte legame con il territorio. "La società è stata subito chiara con me", racconta Nunzi. Che cosa l’ha convinta a venire a Fabriano? "Mi hanno spiegato quanto la squadra sia importante per la città. Ma mi hanno anche fatto capire – con grande trasparenza – le difficoltà legate alla mancanza del palazzetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova stagione di Fabriano. Poche risorse, ma idee molto chiare: "Un mix di esperienza e giovani»