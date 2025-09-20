La nuova stagione di Fabriano Poche risorse ma idee molto chiare | Un mix di esperienza e giovani

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione della Janus Fabriano parte da basi solide: chiarezza nei ruoli, realismo nelle scelte e tanta voglia di crescere. A guidare il gruppo sarà coach Luciano Nunzi, che fin dai primi giorni ha abbracciato con convinzione il progetto della società, fondato su sostenibilità, valorizzazione dei giovani e forte legame con il territorio. "La società è stata subito chiara con me", racconta Nunzi. Che cosa l’ha convinta a venire a Fabriano? "Mi hanno spiegato quanto la squadra sia importante per la città. Ma mi hanno anche fatto capire – con grande trasparenza – le difficoltà legate alla mancanza del palazzetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nuova stagione di Fabriano. Poche risorse, ma idee molto chiare: Un mix di esperienza e giovani»; Jesi - Fabriano, derby in coda. Loreto Pesaro, inizio morbido Ecco il calendario completo del campionato di Serie B; Raffaeli da Fabriano a Rio de Janeiro: Non vado ai Mondiali per il risultato.

nuova stagione fabriano pocheA Fabriano un mix tra leader consolidati e talenti di domani - Dal capitano Centanni alle garanzie che porta Dri, fino agli ultimi innesti in rosa. Riporta msn.com

Fabriano alza il sipario sulla nuova stagione. Primo allenamento per la Ristopro Janus - 30, nella storica Palestra "Mazzini", la Ristopro Janus Fabriano basket si radunerà per dare il calcio d’inizio simbolico alla stagione 2025/26. Come scrive ilrestodelcarlino.it

