La nuova stagione di Fabriano Poche risorse ma idee molto chiare | Un mix di esperienza e giovani
La nuova stagione della Janus Fabriano parte da basi solide: chiarezza nei ruoli, realismo nelle scelte e tanta voglia di crescere. A guidare il gruppo sarà coach Luciano Nunzi, che fin dai primi giorni ha abbracciato con convinzione il progetto della società, fondato su sostenibilità, valorizzazione dei giovani e forte legame con il territorio. "La società è stata subito chiara con me", racconta Nunzi. Che cosa l’ha convinta a venire a Fabriano? "Mi hanno spiegato quanto la squadra sia importante per la città. Ma mi hanno anche fatto capire – con grande trasparenza – le difficoltà legate alla mancanza del palazzetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - stagione
Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive
Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione
Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione
10 anni di cultura teatrale a Bedizzole! La nuova stagione di Teatro Zero Negativo è pronta a emozionarci con spettacoli intensi, attuali e coinvolgenti. Dal 5 ottobre 2025 al 19 aprile 2026 Teatro Zero Negativo – Bedizzole (BS) In scena: Gaza Nostr Vai su Facebook
Rivelati da Footy Headlines alcuni dettagli della nuova maglia della Roma In vista della stagione 2026-2027, infatti, saranno tre i colori presenti sulle divise dei giallorossi: bordeaux, rosso intenso e giallo I dettagli gialli faranno da contrasto al rosso intens - X Vai su X
La nuova stagione di Fabriano. Poche risorse, ma idee molto chiare: Un mix di esperienza e giovani»; Jesi - Fabriano, derby in coda. Loreto Pesaro, inizio morbido Ecco il calendario completo del campionato di Serie B; Raffaeli da Fabriano a Rio de Janeiro: Non vado ai Mondiali per il risultato.
A Fabriano un mix tra leader consolidati e talenti di domani - Dal capitano Centanni alle garanzie che porta Dri, fino agli ultimi innesti in rosa. Riporta msn.com
Fabriano alza il sipario sulla nuova stagione. Primo allenamento per la Ristopro Janus - 30, nella storica Palestra "Mazzini", la Ristopro Janus Fabriano basket si radunerà per dare il calcio d’inizio simbolico alla stagione 2025/26. Come scrive ilrestodelcarlino.it