La notte nel cuore perché il martedì salta davvero | la strategia dietro il palinsesto d’autunno

Il raddoppio del martedì viene accantonato e La notte nel cuore si concentra su un solo appuntamento settimanale: la domenica in prime time, con partenza indicativa attorno alle 21:30. La scelta è pensata per proteggere gli ascolti, ridurre gli slittamenti e dare al pubblico un’abitudine chiara, senza sovrapporsi a serate-evento tipiche dei giorni feriali. La rinuncia al raddoppio nasce da una precisa logica di palinsesto: il martedì d’autunno è carico di controprogrammazione (grandi show, calcio europeo, speciali) che erode la platea generalista. Concentrando la dizi sulla domenica, la rete valorizza gli snodi narrativi e mantiene la curva più compatta, senza spezzare la visione su due serate ravvicinate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

