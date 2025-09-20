‘La Notte dei Pupazzi’ è pronta a tornare il 26 e 27 settembre, per il terzo anno consecutivo, nelle biblioteche del Nuovo Circondario Imolese. E sono già aperte le prenotazioni per l’iniziativa dedicata ai piccoli lettori dai 4 ai 7 anni che il 26, dalle 16.30 alle 18.30, avranno l’opportunità di portare in tutte le sale a scaffali del territorio i propri peluche e le proprie bambole. I pupazzi potranno così trascorrere una notte speciale tra libri, ambientazioni fotografiche e tante sorprese. La mattina successiva, alle 10.30, i partecipanti andranno a riabbracciare i loro morbidi compagni di giochi in biblioteca con la possibilità di prendere parte a letture animate realizzate grazie alla collaborazione dei volontari Nati per Leggere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘La Notte dei Pupazzi’. Bambole e peluche invadono le biblioteche