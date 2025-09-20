La nona edizione delle Giornate della Mostra del Cinema inaugura al Visionario

Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia inaugurano la loro nona edizione al Multisala Visionario di Udine con due appuntamenti, in programma martedì 23 e lunedì 29 settembre, aprendo un percorso che porta il grande cinema della Biennale nelle sale del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: nona - edizione

Crono Run del Montello, nona edizione al via: strade chiuse a Nervesa

Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

Successo e spettacolo a Cesenatico per la nona edizione del Garrett Contest

SPECIAL CUP Nove squadre da tutta Italia per la nona edizione del torneo organizzato grazie alla collaborazione tra FSGC e FSSS. FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Calcio | Federazione Sammarinese Sport Speciali Vai su Facebook

Grande successo per la nona edizione del Sotto Gamba Game 2025 - X Vai su X

La nona edizione delle Giornate della Mostra del Cinema inaugura al Visionario; Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia arrivano in Friuli Venezia Giulia; Mostra del Cinema di Venezia 2025, assegnati i primi premi in attesa del Leone d'Oro.

Conclusa la nona edizione di Teatro d’aMare a Tropea - specific, e oltre 50 ospiti tra artisti, musicisti, performer e operatori culturali, si è conclusa a Tropea l ... Lo riporta zoom24.it

Nona edizione del “Pinetum”, il sindaco Chiassai: “Villa Gaeta e il suo parco, un simbolo della città di cui essere fieri" - Arezzo, 26 settembre 2024 – Villa Gaeta a Moncioni, con il monumentale parco di conifere, torna ad aprire i cancelli per il “Pinetum 08”, la mostra di “Artisti in residenza” che si terrà sabato 28 ... Da lanazione.it