La nona edizione delle Giornate della Mostra del Cinema inaugura al Visionario

Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia inaugurano la loro nona edizione al Multisala Visionario di Udine con due appuntamenti, in programma martedì 23 e lunedì 29 settembre, aprendo un percorso che porta il grande cinema della Biennale nelle sale del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

La nona edizione delle Giornate della Mostra del Cinema inaugura al Visionario; Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia arrivano in Friuli Venezia Giulia; Mostra del Cinema di Venezia 2025, assegnati i primi premi in attesa del Leone d'Oro.

