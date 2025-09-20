La musica del tango allo Steri | concerto gratuito anticipa Sharper

La musica come ponte tra università e città, tra ricerca e comunità. Con questo spirito l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle attività di Terza Missione, apre le porte dello Steri e invita la cittadinanza a condividere un momento speciale di cultura e bellezza.Lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

