La mostra scambio del Crame a Imola tempio dei motori d’epoca | Insostituibile

Imola, 20 settembre 2025 – I cancelli dell’Autodromo si sono aperti ieri mattina per il via ufficiale alla 47esima edizione dell a mostra-scambio organizzata dal Crame (Club romagnolo auto e moto d’epoca). Una tre giorni, fino a domani, che trasforma l’Enzo e Dino Ferrari nella capitale mondiale del motorismo storico, con oltre 2mila espositori distribuiti tra box, paddock e pista. Un appuntamento che non delude mai, tra certezze e sorprese. Le prime sono garantite dalla varietà di auto, moto, ricambi e memorabilia esposti; le seconde nascono dall’imprevedibilità del mercatino, dove la caccia al pezzo raro è parte integrante dell’esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

