Correva l’anno 2021, quando gli esperti di marketing in comportamenti d’acquisto e gli analisti spingevano, a gran voce, sulla necessità di rendere più efficienti le strategie di vendita e distribuzione sui mercati globali. Chiedevano alle aziende d’abbigliamento, soprattutto quelle del lusso, di mettere in atto investimenti massicci. Lo scopo era potenziare gli acquisti sia sui propri canali digitali sia su quelli delle piattaforme multi marchio internazionali, per offrire quella che gli specialisti definivano «una digital customer experience efficace». Un’urgenza dettata anche dai dati Eurostat che, in quel periodo post pandemico, registravano una media europea di acquirenti online del 56 per cento di età compresa fra i 16 e i 74 anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La moda torna in boutique