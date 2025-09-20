La metà degli gnu che migrava nel Serengeti sembra essere scomparsa | l’ultimo censimento è allarmante

Un nuovo e più accurato censimento effettuato con satelliti e AI stima meno di 600.000 gnu nel Serengeti, contro gli 1,3 milioni contati in passato. Un dato allarmante che pone nuovi interrogativi su una delle più grandi e spettacolari migrazioni animali del pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

