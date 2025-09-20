Carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali minerali sono i cinque ingredienti della quinta edizione del “Festival delle storie“ organizzato da Brianzabiblioteche da sabato 27 settembre fino a sabato 13 dicembre. Cinque i filoni nutrienti, reali e simbolici, a cui saranno ispirati gli appuntamenti. I carboidrati danno energia e sono le storie del nostro tempo. I laboratori e gli incontri per ragionare sul futuro rappresentano le proteine, i mattoni dell’organismo. Gli appuntamenti per ricordare le nostre radici sono i lipidi, le nostre riserve. Gli eventi per bambini e ragazzi sono le vitamine, elementi piccoli ed essenziali, e le attività dedicate ai giovani sulle sfide del presente sono i sali minerali, sostanze che contribuiscono al corretto funzionamento del nostro corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maratona delle Storie per crescere. Il giro delle biblioteche in 78 giorni