La maratona delle Storie per crescere Il giro delle biblioteche in 78 giorni
Carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali minerali sono i cinque ingredienti della quinta edizione del “Festival delle storie“ organizzato da Brianzabiblioteche da sabato 27 settembre fino a sabato 13 dicembre. Cinque i filoni nutrienti, reali e simbolici, a cui saranno ispirati gli appuntamenti. I carboidrati danno energia e sono le storie del nostro tempo. I laboratori e gli incontri per ragionare sul futuro rappresentano le proteine, i mattoni dell’organismo. Gli appuntamenti per ricordare le nostre radici sono i lipidi, le nostre riserve. Gli eventi per bambini e ragazzi sono le vitamine, elementi piccoli ed essenziali, e le attività dedicate ai giovani sulle sfide del presente sono i sali minerali, sostanze che contribuiscono al corretto funzionamento del nostro corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Veneto legge è la maratona di lettura, arrivata alla nona edizione, che ogni anno porta libri, autori e storie in tutta la regione. sabato 20 settembre ?L'INCREDIBILE STORIA DI NEVE? Sala conferenze del Museo Etnografico Dolomiti, Cesiomaggior Vai su Facebook
Amorosi in bici, i ragazzi “vanno in giro” per crescere nello sport; La diagnosi di mio figlio è stata come una maratona, per cui non eravamo pronti: la storia di Cesare e Valentina.
Maratona di New York: numeri, curiosità, storie. E c'è un italiano da record - Oltre 54 mila maratoneti si sono dati appuntamento a Staten Island per prendere parte alla 53a edizione della TCS New York City Marathon. Si legge su gazzetta.it