La maledizione delle fedi colpisce un altro campione | Bonfim vince l' oro ai Mondiali e perde l' anello nuziale

Caio Bonfim ha perso un oro, ma ne ha vinto un altro: il marciatore brasiliano ha rivelato, dopo essersi proclamato campione del mondo dei 20 chilometri di marcia, di aver perso durante la gara la sua fede nuziale."Ho perso la mia fede nuziale al terzo chilometro. Credo che a mia moglie non importerà perchè ho vinto la medaglia d’oro», ha detto Bonfim ridendo dopo la sua vittoria di sabato a Tokyo."Lei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La “maledizione” delle fedi colpisce un altro campione: Bonfim vince l'oro ai Mondiali... e perde l'anello nuziale

In questa notizia si parla di: maledizione - fedi

MALEDIZIONE MONDIALE di #GRINGO Sì, ci risiamo. Ancora una volta la Nazionale italiana, quella con quattro stelle cucite sul petto e un orgoglio calcistico che spesso si affida alla memoria più che alla cronaca recente, dovrà, con ogni probabilità, passare Vai su Facebook

La “maledizione” delle fedi colpisce un altro campione: Bonfim vince l'oro ai Mondiali... e perde.

La “maledizione” delle fedi colpisce un altro campione: Bonfim vince l'oro ai Mondiali... e perde l'anello nuziale - Caio Bonfim ha perso un oro, ma ne ha vinto un altro: il marciatore brasiliano ha rivelato, dopo essersi proclamato campione del mondo dei 20 chilometri di ... gazzettadelsud.it scrive