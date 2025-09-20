La Maglioni Run torna al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco

20 set 2025

Il Parco Commerciale Le Fornaci sarà ancora una volta teatro di un evento sportivo di grande tradizione e valore sociale: domenica 21 settembre 2025 si svolgerà, infatti, la 36ª edizione della Maglioni Run – Gran Premio “Memorial Maurizio Maglioni”, storica corsa su strada organizzata dall’ASD. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

