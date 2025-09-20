La Maglioni Run torna al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco
Il Parco Commerciale Le Fornaci sarà ancora una volta teatro di un evento sportivo di grande tradizione e valore sociale: domenica 21 settembre 2025 si svolgerà, infatti, la 36ª edizione della Maglioni Run – Gran Premio “Memorial Maurizio Maglioni”, storica corsa su strada organizzata dall’ASD. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: maglioni - torna
Settembre non è mai semplice: si torna dalle vacanze, la scuola ricomincia , le giornate si accorciano e i maglioni tornano poco a poco… Ma c’è anche qualcosa di bello: le promozioni di Mercatopoli! Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo a Mercatopoli Fir Vai su Facebook
I maglioni da montagna tornano ad essere stilosi, portando alla mente quelli soffici delle nonne (che hanno sempre ragione, come le mamme) - X Vai su X
La “Maglioni Run” torna al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco.