La lunga ombra di Pechino | come la Cina usa Israele per colpire gli Stati Uniti

Negli ultimi due anni la Cina ha progressivamente intensificato la propria attività di influenza internazionale, utilizzando la questione israelo-palestinese come un’arma retorica per colpire Washington. Ciò che emerge, secondo esperti e rapporti indipendenti, è un quadro complesso in cui Israele diventa il bersaglio collaterale di una campagna strategica più ampia, diretta soprattutto contro gli Stati Uniti. Pechino, pur mantenendo relazioni economiche e diplomatiche stabili con lo Stato ebraico, ha scelto di amplificare messaggi anti-israeliani nei propri media ufficiali, descrivendo Israele e Washington come un tandem responsabile delle sofferenze a Gaza e come principali attori destabilizzanti del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La lunga ombra di Pechino: come la Cina usa Israele per colpire gli Stati Uniti

