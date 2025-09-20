Firenze, 20 settembre 2025 – Una marcia silenziosa per la pace attraverserà tutta Firenze, dalla Comunità delle Piagge fino all 'Abbazia di San Miniato al Monte. La marcia, che percorrerà circa 15 chilometri, è partita alle 21,30 di stasera dalla Comunità delle Piagge per arrivare all'Abbazia di San Miniato al Monte all'alba di domenica mattina (attorno alle 6,40), giornata mondiale per la pace. Tra le tappe (alle 3,29) anche la sede della Fondazione La Pira. E vento promosso dalle comunità cattoliche, protestanti, ebraiche, musulmane, baha’i e da alcune fondazioni laiche cittadine. PRESSPHOTO Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga notte della pace, dalla Piagge a San Miniato. Un fiume di gente attraversa Firenze per vedere l’alba di un nuovo giorno