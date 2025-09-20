Un’intera serata dedicata alla figura di Egisto Malfatti, amatissimo "Menestrello viareggino". Un’iniziativa proposta dal Circolo Il Fienile, che presenta così l’evento. "E’ successa una cosa davvero clamorosa – dicono dal Fienile –. Nella cassetta postale de Il Fienile di Viareggio è arrivata una lettera firmata, niente meno che, da Egisto Malfatti. Il contenuto ha dell’incredibile ed ha spinto il Circolo, in collaborazione con l’Associazione Maestro Egisto Malfatti, Circolo Filatelico Giacomo Puccini, WikiCarrnevaleViareggio, Movimento dei Carnevalari e Cantiere Teatro Viareggio, ad organizzare un grandissimo spettacolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La lettera di Malfatti". Incontro sul Menestrello