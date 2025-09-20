La Juventus soffre e si ferma a Verona | grance chance per il Napoli

Spazionapoli.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al gol iniziale di Conceicao ha risposto quello di Gift Orban su rigore: i bianconeri lasciano punti nella trasferta del Bentegodi e i partenopei possono andare in solitaria . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

la juventus soffre e si ferma a verona grance chance per il napoli

© Spazionapoli.it - La Juventus soffre e si ferma a Verona: grance chance per il Napoli

In questa notizia si parla di: juventus - soffre

Serie A femminile: la classifica aggiornata; La Juventus soffre e si ferma a Verona: grance chance per il Napoli; Verona - Juventus: 1-1 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita.

juventus soffre ferma veronaTJ - VERONA JUVENTUS 2-1 - Serdar firma la rimonta dell'Hellas, brutto scontro tra Kalulu e Di Gregorio - Serdar trova la rimonta e dopo il colpo di testa di Nunez è bravo a crederci e a spingere la palla in porta. Scrive tuttojuve.com

juventus soffre ferma veronaSerie A, Como-Genoa 1-1 e Verona-Cremonese 0-0 - La Serie A torna in campo per la 3^ giornata, da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Soffre Ferma Verona