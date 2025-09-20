La Juventus rallenta al Bentegodi | 1-1 con il Verona

Conceicao illude i bianconeri, Orban pareggia dal dischetto: annullato un gol a Serdar nella ripresa Dopo tre successi di fila, la Juventus di Igor Tudor inciampa al Bentegodi e non va oltre l’1-1 contro un Hellas Verona combattivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it I bianconeri, reduci dalle fatiche europee, passano in vantaggio al 19’ con il sinistro di Conceicao, al primo centro della sua nuova esperienza juventina. 🔗 Leggi su Sportface.it