La Juventus rallenta al Bentegodi | 1-1 con il Verona
Conceicao illude i bianconeri, Orban pareggia dal dischetto: annullato un gol a Serdar nella ripresa Dopo tre successi di fila, la Juventus di Igor Tudor inciampa al Bentegodi e non va oltre l'1-1 contro un Hellas Verona combattivo. I bianconeri, reduci dalle fatiche europee, passano in vantaggio al 19' con il sinistro di Conceicao, al primo centro della sua nuova esperienza juventina.
È tempo di grandi sfide in #SerieA: #Juventus-#Inter decide il primo spartiacque della stagione, con i #bianconeri a punteggio pieno e i #nerazzurri a caccia di riscatto. Intanto il #Napoli prova a non rallentare in casa della #Fiorentina. - facebook.com Vai su Facebook
Locatelli e` lento, lento di pensiero, rallenta l'azione, si ferma, non ha velocita di azione, mi dispiace ma non e` adatto per una Juve vincente. #juve #VeronaJuve - X Vai su X
