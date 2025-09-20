La Juventus pareggia a Verona | il Napoli lunedì può andare solo in testa free gesti apotropaici

La Juventus di Tudor non batte il Verona e lunedì sera, in caso di vittoria sul Pisa, il Napoli di Conte può andare da solo in testa alla classifica. I bianconeri non vanno oltre l’1-1 che sta persino stretti ai gialloblù. Primo pareggio dopo tre vittorie consecutive. Zanetti sta mettendo su una bella squadretta con un bel po’ di calciatori interessanti in ogni ruolo. Segnaliamo il difensore Unai Nunez, i centrocampisti Serdar (già noto), Bradaric e Belghali, più i peperini davanti Giovane e Orban. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus pareggia a Verona: il Napoli lunedì può andare solo in testa (free gesti apotropaici)

In questa notizia si parla di: juventus - pareggia

Juventus-Reggiana, Tudor pareggia la prima amichevole: ora si vola in Germania per trovare risposte

Juventus Women Everton 2-2 LIVE: Carbonell pareggia i conti, De Jong salva le bianconere

Juventus Women Everton 2-2 LIVE: Carbonell pareggia i conti e va vicina alla doppietta

? #Juventus, l'#Under9 (Pulcini 2017) di Mr. Francisetti pareggia in amichevole con l'#Alpignano. #ForzaJuve Vai su Facebook

? #Juventus, l'#Under9 (Pulcini 2017) di Mr. Francisetti pareggia in amichevole con l'#Alpignano. #ForzaJuve - X Vai su X

Verona-Juventus LIVE 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol Conceicao e Orban; Serie A: due pareggi nei posticipi a Como e Verona. Il punto sul campionato; Venerdì si decide il destino: ecco tutte le possibilità tra scudetto, Europa e retrocessione.

Juventus ripresa su rigore a Verona: non basta Conceicao, bianconeri primi in attesa del Napoli - 1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo ... Secondo fanpage.it

TJ - VERONA JUVENTUS 1-1 - Di Gregorio la tocca ma non basta, Orban trasforma il rigore e pareggia - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segnala tuttojuve.com