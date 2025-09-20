La Juventus pareggia a Verona | il Napoli lunedì può andare solo in testa free gesti apotropaici

La Juventus di Tudor non batte il Verona e lunedì sera, in caso di vittoria sul Pisa, il Napoli di Conte può andare da solo in testa alla classifica. I bianconeri non vanno oltre l’1-1 che sta persino stretti ai gialloblù. Primo pareggio dopo tre vittorie consecutive. Zanetti sta mettendo su una bella squadretta con un bel po’ di calciatori interessanti in ogni ruolo. Segnaliamo il difensore Unai Nunez, i centrocampisti Serdar (già noto), Bradaric e Belghali, più i peperini davanti Giovane e Orban. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

