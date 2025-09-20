La Juventus frena al Bentegodi pareggiando 1-1 con il Verona
Verona-Juventus 1-1 RETI: 19' pt Conceicao 6, 44' pt Orban (rig). HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nunez 6.5, Nelsson 6.5, Frese 6.5; Belghali 7 (32' st Kastanos 6), Serdar 6.5 (45' st Santiago sv), Akpa Akpro 5.5 (32' st Niasse 6), Bernede 5.5, Bradaric 6; Giovane 6 (18' st Sarr 6), Orban 7 (45' st Ajayi sv). In panchina: Perilli, Toniolo, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, De Battisti, Elmusrati,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La Juve si ferma a Verona.
