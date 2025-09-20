La Juventus di Tudor rallenta al Bentegodi | 1-1 contro il Verona

AGI - Dopo un avvio di campionato più che convincente fatto di tre vittorie in altrettante gare, la Juventus di Tudor frena al Bentegodi, pareggiando per 1-1 contro l'Hellas Verona. La rete in apertura di Conceicao è stata infatti neutralizzata dal gol su rigore di Orban: inoltre, nella ripresa il Var ha annullato il possibile 2-1 a Serdar. In virtù di questo risultato, in caso di vittoria lunedì contro il Pisa, il Napoli di Conte si ritroverebbe in solitaria in testa alla classifica. Un buon Verona strappa così con merito e qualche rammarico un punto prezioso a una Vecchia Signora troppo imprecisa ed evidentemente affaticata dall'impegno europeo. 🔗 Leggi su Agi.it

