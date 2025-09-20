La Gumball 3000 in Italia con Patrice Evra ed Elettra Lamborghini
Tutto pronto per l'edizione 2025, in programma dal 20 al 27 settembre, con un percorso che andrà da Istanbul a Ibiza. Tra il 23 e il 24 la manifestazione fa tappa a Firenze e al Mugello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Raccolta: Terapia di famiglia | Lo straordinario mondo di Gumball | Cartoon Network Italia
La Gumball 3000 accende Firenze e il Mugello: supercar, star e spettacolo: Oltre cento supercar e un parterre di celebrità internazionali invaderanno Firenze e il Mugello il 23 e 24 settembre, per l'unica tappa italiana della 26ª edizione della Gumball 3000
Tutto pronto per l'edizione 2025, in programma dal 20 al 27 settembre, con un percorso che andrà da Istanbul a Ibiza.
Gumball 3000: nel 2025 tappa a Firenze per le 100 supercar, con varie Ferrari - Nell'edizione 2025, il rapporto col Belpaese toccherà il suo diapason nella tappa di Firenze, location completamente nuova per la nota kermesse motoristica