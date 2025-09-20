La Gumball 3000 in Italia con Patrice Evra ed Elettra Lamborghini

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per l'edizione 2025, in programma dal 20 al 27 settembre, con un percorso che andrà da Istanbul a Ibiza. Tra il 23 e il 24 la manifestazione fa tappa a Firenze e al Mugello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

