La guerra promessa | Israele Gaza e la Sicilia sotto assedio

LA GUERRA PROMESSA: ISRAELE, GAZA E LA SICILIA SOTTO ASSEDIODalla Bibbia ai droni: ultimo capitolo di una storia millenaria di esodi e vendette. Mentre Gaza brucia e Israele si lacera, le conseguenze si avvicinano. La Sicilia, e Messina in particolare, diventano terminale geopolitico ed economico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con noi" - M.O: "Ostaggi spostati in superficie per contrastare Idf"

Guerra in Ucraina, Renzi: “Trump non mantiene la promessa delle 24 ore” - X Vai su X

La guerra promessa: Israele, Gaza e la Sicilia sotto assedio; Terra promessa e conquista di Gaza; Fonti dell'ufficio di Netanyahu: Decisione è presa, sì a occupazione totale di Gaza - Onu sullo speaker della Camera americana Johnson in Cisgiordania: Gli insediamenti dei coloni sono illegali.

Israele – Gaza, continua assalto Idf. Il ministro delle finanze: “La Striscia è una pacchia immobiliare” - L'Ue annuncia sanzioni e sospende sostegno bilaterale a Israele che replica: “Reagiremo a tono" ... Da fanpage.it

Guerra Israele, Idf: "Evacuate Gaza City, useremo forza senza precedenti". LIVE - L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti", invitando la popolazione a evacuare. Riporta tg24.sky.it