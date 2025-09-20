La giornalista sviene in studio Paolo Del Debbio senza pietà non si ferma Scoppia la polemica | Raccapricciante- Il video

È svenuta mentre cercava di intervistare un ragazzo dal pubblico in studio, ma Paolo Del Debbio ha deciso di andare avanti. È successo in diretta durante l’ultima puntata della trasmissione 4 di sera, il talk di approfondimento in onda su Rete 4. Nei video trasmessi sui social – dove è scoppiata la polemica dopo la puntata – si vede il giornalista toscano imperterrito, dopo che una delle redattrici intenta a fare domande tra il pubblico cade a terra, per un calo di pressione. Da parte sua, il conduttore Del Debbio, apparentemente impassibile, ha deciso di andare avanti senza fermarsi: «Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi». 🔗 Leggi su Open.online