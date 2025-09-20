La Germania accende Jupiter | con il primo supercomputer exascale l’Europa sfida Usa e Cina

Con l’inaugurazione di JUPITER al Forschungszentrum Jülich, la Germania e l’Unione Europea entrano ufficialmente nell’era del calcolo exascale. Per la prima volta, il continente dispone di una macchina capace di elaborare più di un quintilione di operazioni al secondo, una potenza di calcolo che ridimensiona completamente i tempi e le modalità della ricerca scientifica e industriale. Si tratta di un traguardo che fino ad ora era stato appannaggio esclusivo di Stati Uniti e Cina, e che segna un passaggio fondamentale verso la riduzione della dipendenza europea dalle grandi potenze tecnologiche. Il progetto ha richiesto un investimento di 500 milioni di euro, finanziati attraverso l’impresa comune EuroHPC, e rientra in una strategia più ampia per rafforzare l’autonomia digitale europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

