La Gen Z ha fatto pace con l' apparecchio per i denti

L' apparecchio ai denti per molto tempo è stato il simbolo dell'imbarazzo adolescenziale. Bastava vederlo in un film o in una serie per riconoscere subito il cliché: la compagna di classe un po' goffa, il ragazzo timido che abbassava lo sguardo, la comparsa destinata alle battute degli altri. In commedie come Diario di una schiappa o nei teen movie americani i brackets erano l'emblema di una fase scomoda da superare. Oggi, aprendo TikTok, lo scenario appare ribaltato. Ragazzi e ragazze sorridono con fierezza davanti alla telecamera, mostrano elastici fluorescenti da abbinare alle felpe, scherzano sulle rinunce alimentari (per esempio: i pop corn) e raccontano in diretta il loro percorso ortodontico.

