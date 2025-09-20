la frase shock di smotrich rivela i timori degli estremisti israeliani

“Gaza può diventare una miniera d’oro immobiliare”. Con questa frase, che non dà l’idea di voler affrontare la catastrofe umanitaria in corso, né mostra particolare empatia verso i civili morti e costretti a spostarsi di volta in volta mentre le operazioni militari imperversano, con quel tradizionale stile cinico che ha più volte scatenato indignazione nell’opinione pubblica ma ha accarezzato l’elettorato estremista del suo partito, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha parlato della sua idea del futuro nella Striscia. Tuttavia, per quanto abbia menzionato un piano a riguardo già sulla scrivania di Trump che andrebbe in questo senso, l’impressione è che il futuro di Gaza non seguirà in nessun caso la strada auspicata da Smotrich e questa frase, oltre a scatenare una certa indignazione, provi a mascherare molti timori dei partiti più estremisti che fanno parte della coalizione che sostiene il governo di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Tpi.it

