La forza di una donna sabato doppio prima di Verissimo | come cambia il ritmo della serie

Nella settimana 22–28 settembre La forza di una donna introduce il sabato doppio prima di Verissimo: due episodi in sequenza nella finestra 14:30–16:30 su Canale 5, con il talk di Silvia Toffanin al via dalle 16:30. L'obiettivo è dare continuità di palinsesto nel pomeriggio, spingendo la curva di visione fino all'access del programma successivo senza spezzature. Il nuovo corridoio del weekend si aggiunge alla cadenza feriale già assestata alle 16:10 con chiusura intorno alle 17:00. La combinazione feriali+sabato allunga la settimana utile della dizi, riduce gli slittamenti e concentra gli snodi narrativi in blocchi più "pieni", con meno interruzioni percepite e un orario facile da memorizzare.