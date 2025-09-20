La Forza Di Una Donna Özge Özpirinççi | Ecco Chi E’ Il Marito Attore!

Dal set alla vita reale: la storia d’amore tra la protagonista de “La forza di una donna” e il suo affascinante marito Burak Yamantürk che ha conquistato fan in tutto il mondo C’è chi conquista il cuore del pubblico con il talento, e chi riesce a farlo anche con la propria storia d’amore. Özge Özpirinççi, volto amato della televisione turca e protagonista della serie cult “La forza di una donna”, rientra senza dubbio nella prima categoria. Ma c’è di più: la sua vita sentimentale è altrettanto appassionante quanto le trame che interpreta. Il suo compagno di vita? L’attore e danzatore Burak Yamantürk, oggi suo marito e padre della loro bambina. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

