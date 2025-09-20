La Forza di una Donna la scelta di Canale 5 sul weekend | conferme e prossime mosse

Dopo l’assestamento del palinsesto dal 22 settembre, La forza di una donna mantiene il baricentro nei feriali alle 16:10 su Canale 5 e apre una finestra dedicata al weekend tra 14:30 e 16:30. L’idea è chiara: presidiare il daytime con uno slot riconoscibile e usare il sabato come corridoio di recupero, senza esporre la dizi agli scossoni del prime time. La domenica, ad oggi, resta fuori dall’equazione per limitare gli slittamenti generati da eventi e speciali serali. Questo consente puntate più “piene” e una progressione narrativa senza compressioni, con il pubblico che ritrova il ritmo tra metà pomeriggio e la coda dei programmi di intrattenimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it